Ferrero: “Caro presidente Draghi, a nome di 38 milioni di tifosi, riapra gli stadi al massimo della capienza”

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ospite di La 7, alla trasmissione “L’aria che tira” ha parlato del futuro del calcio, lanciando un appello al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, affinchè riapra gli stadi al massimo della capienza.

Queste le sue parole: “Caro signor Draghi, a nome di 38 milioni di tifosi non ti chiediamo soldi ti chiediamo di aprire gli stadi che devono essere la casa di tutti i tifosi per una settimana, non solo per una partita. E poi, dato che abbiamo perso 1 miliardo e 200 milioni di euro, ci puoi rateizzare l’IRPEF? Bisognerebbe avere un po’ di coraggio, è inutile ‘spararsi le pose’ sul 75 o 80%, riapriamo gli stadi al 100% e chiudiamo la pratica. Non è che dobbiamo stare lì a chiedere l’elemosina per riportare i tifosi allo stadio e riportare la gente al cinema”.

Foto: Sito ufficiale Sampdoria