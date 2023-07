Ferreira: “Penso di essere preparato per allenare i migliori club del Mondo”

Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 della sua squadra contro l’Internacional nella gara valida per la 15esima giornata del Brasileirao. Ferreira, nelle sue dichiarazioni riportate da O Jogo, ha detto: “Penso di essere preparato per allenare i migliori club del mondo, questo è quello che penso. Sono preparato. Devo migliorare il mio inglese. Penso che l’unico che ancora non sia stato esonerato, oltre a Pep Guardiola, sono io”.

Foto: Instagram Abel Ferreira