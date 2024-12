Ferrari: “Vicini a Palladino. Per rispetto non rilasceremo dichiarazioni prima della gara”

A poche ore dalla sentita sfida contro il Bologna al Dall’Ara, Alessandro Ferrari, Direttore Generale della Fiorentina, è intervenuto su DAZN con un pensiero rivolto a Raffaele Palladino. Il tecnico viola, colpito da un grave lutto, non sarà presente in panchina per guidare la squadra.

“Rinnovo le nostre più sincere e vicine condoglianze a mister Raffaele e alla sua famiglia. Per rispetto, abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni prima della gara”.

Foto: Twitter Fiorentina