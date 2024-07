Ferrari: “Kean è un signor attaccante, non ne arriveranno altri. Operazioni significative in mediana”

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha rilasciato un’intervista alla TGR Rai Toscana in cui detta le linee di mercato: “Chiedo di aspettare a giudicarci quando sarà finito il mercato e avremo iniziato a fare le prime partite e ci saranno stati i playoff di Conference. A quel punto si potrà iniziare a dare dei giudizi. Oggi come tutte le società abbiamo tanti giovani in ritiro ed è un periodo di lavori in corso e quando saranno finiti sarà giusto dare giudizi”.

Poi ha proseguito: “Un po’ di giocatori da qui al 30 agosto si compreranno. Saranno profili funzionali a quelle che sono le scelte del tecnico fatte in condivisione con lui e che la Fiorentina potrà permettersi di fare”

Su Valentini: “E’ un 2001 ed è un profilo per noi molto molto interessante. Ora bisogna andare a coprire il centrocampo con degli innesti e dovremmo fare delle operazioni significative”.

Infine: “Non arriverà un altro attaccante, Kean è un signor attaccante, è un ragazzo che ha delle grandi qualità ed ha voglia di farsi riapprezzare dopo stagioni in cui è riuscito a fare meno rispetto a quella esaltante al Paris Saint-Germain. In quel ruolo ora ci sono anche Kouame, Beltran, Nzola, in questo momento quella parte lì è chiusa”.

Foto: Instagram Fiorentina