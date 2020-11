Ferrari: “Dobbiamo mantenere questo livello, ci sono anni di lavoro dietro a vittorie così”

Il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria ottenuta al San Paolo:

“Ci sottostimiamo? Assolutamente no, almeno parlo per quanto mi riguarda. Sappiamo di avere qualità, sono 3 anni che lavoriamo duramente e si sono instaurati degli ottimi meccanismi tra noi.

Sono contento soprattutto perchè siamo riusciti a non subire gol da una squadra forte come il Napoli, ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo tenuto bene palla e fatto il nostro gioco per tutto il corso della gara.

L’obiettivo è sicuramente quello di continuare a questo livello, non dobbiamo calare perchè sarebbe un errore imperdonabile.”

Foto: Transfermarket