Ferrari (dg Fiorentina): “Con Palladino alcun problema, non abbiamo contattato nessuno”

Intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione di Michael Folorunsho, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato di Palladino e del centrocampista italiano.

“Ho sentito stamattina il presidente e per lui erano le 4 di notte. Mi ha pregato, siccome legge i giornali, di ricordare che il gruppo è unito ed è 6° in classifica. Con il mister non c’è nessunissimo problema, non abbiamo contattato nessuno. Abbiamo fatto un brindisi con grandi complimenti e Palladino vi ha detto di tenerli per i momenti difficili: sono arrivati ma ne usciremo, come squadra e anche tramite i giocatori che stiamo andando a prendere per migliorare ancora. E oggi è un esempio”.

Foto: X Fiorentina