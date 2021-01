Ferrari: “Con il Parma soffriamo sempre, il pareggio ci premia”

Il difensore del Sassuolo, Gianmarco Ferrari, ha parlato a Dazn del pareggio interno contro il Parma arrivato su un rigore procuratosi al 90′.

Queste le sue parole: “Oggi è stata una partita difficile, col Parma sono tre anni che le partite sono le stesse: proviamo a creare e loro alla minima occasione ci puniscono. Anche stavolta è andata così anche se siamo riusciti a reagire: potevamo segnare anche prima ma l’importante è aver preso un punto. Periodo non facile? Si, forse siamo un pò appannati. Cerchiamo sempre di fare il meglio, a volte ci riusciamo e altre no. Proponiamo il nostro gioco, qui facciamo più fatica anche perché il campo non è ottimo e ci condiziona: non è un alibi ma con le squadre chiuse diventa tutto più difficile se già non controlli bene la palla. A volte poi ci sono infortuni, squalifiche… Il campionato è strano per noi e per tutti ma dobbiamo essere ambiziosi e continuare a lavorare”.

Foto: Twitter Sassuolo