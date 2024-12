Ferrari: “Bove? Per un po’ non ci sarà. Se ci saranno operazioni da fare, le faremo a tutti i costi”

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport direttamente a bordo campo da Guimaraes prima della gara di Conference League, ha presentato così la sfida: “La partita è fondamentale. La sentiamo tanto, abbiamo già visto gli scorsi anni che non ci sono gare facili. La vogliamo portare a casa, ci giochiamo tanto anche a livello di segnali, di gruppo, di squadra”.

Avete perso, purtroppo, Bove. State cercando quel tipo di giocatore per gennaio?

“Un giocatore come Edoardo non è semplice da trovare. Lui per un po’ non ci sarà, ma se siamo arrivati fin qui è perché abbiamo un gruppo solido e completo. Se ci saranno operazioni che varrà la pena fare, cercheremo di farle in tutti i modi”. Ricordiamo, come raccontato, che la Fiorentina segue Fazzini.

La squadra è in forma? Come sta vivendo questo periodo?

“Sta vivendo tante emozioni anche fuori dal campo. Il gruppo è forte, affronta queste cose col massimo dell’attenzione. Sono ragazzi come tutti, ci sono situazioni in cui sono più caricati o tesi. Ma il gruppo pensa sempre alla partita, e basta”.

Chiude con una battuta: “L’atmosfera è bellissima. C’è una temperatura mite rispetto a Firenze. Vediamo che regali arrivano per Natale…”.

Foto: Instagram Fiorentina