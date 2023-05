Ferrara: “Spalletti resterà nella storia, solo Maradona era incedibile”

Il sempre più probabile addio di Luciano Spalletti al Napoli ha colto di sorpresa una città già vestita a festa per la conquista dello Scudetto. L’ex Napoli Ciro Ferrara ha detto la sua ai microfoni del Corriere dello Sport: “Non sono rimasto sorpreso dall’addio di Spalletti. Chi fa parte di questo ambiente sa che può succedere qualsiasi cosa. Chiaramente a Napoli ha fatto scalpore, più che altro per il momento in cui è arrivata la notizia. La gente avrebbe soltanto voluto festeggiare lo Scudetto”. La trionfale stagione dei partenopei rimarrà comunque impressa nei cuori dei tifosi: “Spalletti farà comunque parte della storia del Napoli, senza alcun dubbio. Questo grande risultato e il calcio espresso saranno ricordati per sempre”. Il mercato del Napoli adesso sembra non guardare in faccia nessuno: “Di giocatori incedibili ne ricordo soltanto uno che purtroppo non è più con noi. Solo Maradona era incedibile”.

Foto: Uefa.com