Ferrara: “La Juventus è fuori dal giro scudetto. Troppe squadre da rimontare”

Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli, intervistato da Il Mattino, ha fatto un bilancio della stagione dei bianconeri, fino ad ora deludente. Queste le sue parole: “Ci sono stati momenti chiave nella stagione dei bianconeri. Dopo la sconfitta interna con il Sassuolo dissi la mia: la Juventus è fuori dal giro scudetto. Troppe le squadre da rimontare. Non c’è una sola formazione in fuga alla quale dover riprendere dieci o dodici punti. Ce ne sono quattro e Allegri dovrebbe rosicchiare la stessa quantità di punti ad ognuna, parliamo di quasi 40 punti. La Juventus potrebbe fare un pensierino alla Champions.” Foto: Uefa.com