Ferrara: “Juve ancora favorita ma occhio a Inter e Napoli. Il Milan non arriverà a primavera”

Riparte il campionato e ricomincia la corsa verso lo Scudetto, con tante pretendenti pronte a spodestare la Juventus che da 9 anni domina.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ciro Ferrara, ha detto la sua sulla corsa al titolo, affermando come la Juve resti la squadra da battere. Queste le sue parole: “Le favorite per lo Scudetto? Juventus, Inter e Napoli, senza un’ordine preciso. Ovviamente i bianconeri dopo nove titoli consecutivi restano la squadra da battere. Ma le squadre di Conte e Gattuso mi sembrano ben assortite Il Milan? Sta facendo cose straordinarie, Pioli ha fatto un lavoro encomiabile e va apprezzato. Giusto che cavalchino questo momento di entusiasmo, i risultati sono meritati ma credo sia difficile possano restare così in alto fino in primavera. Del resto credo che l’obiettivo del Milan sia entrare in Champions”.