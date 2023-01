Ferrara commuove postando un biglietto di auguri di Vialli: “Tra qualche giorno compirò di nuovo 28 anni. Torni anche tu a percularmi?”

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha pubblicato sui canali social un ricordo molto suggestivo di Gianluca Vialli. Ferrara ha postato la foto del biglietto di auguri che il suo compagno nella Juve e in Nazionale gli scrisse in albergo dove i bianconeri erano in ritiro nel 1995. Successe a Bari dove i bianconeri vinsero 2-0 con gol di Del Piero e dello stesso Ferrara. Nelle parole di Vialli si legge tutto l’affetto e l’amicizia che li legava.

Si trattava del 28° compleanno di Ciro, nato l’11 fenbbraio. E Ferrara ha voluto ricordare Vialli proprio con questo ricordo scrivendo: “Entro pochi giorni tornerò a compiere per la seconda volta 28 anni. Ma non può funzionare, così, per dire, che tra qualche giorno torni anche tu a percularmi come facevi sempre? Altrimenti è dura, altrimenti fa troppo male”.

Foto: sito Uefa