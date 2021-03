Ferrante: “Toro, ho sensazioni positive per il derby. E’ il momento giusto per vincere”

L’ex attaccante del Torino, Marco Ferrante, uomo decisivo in diversi derby, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby con la Juventus di sabato pomeriggio.

Queste le parole dell’attaccante ex granata: “Ho sensazioni positive per il derby, non tanto per i recenti risultati del Torino, ma perché questo è il momento migliore per incontrare la Juventus. Hanno avuto un contraccolpo molto pesante dall’ennesima eliminazione dalla Champions, ma a differenza degli anni passati, quando nascondevano la delusione europea vincendo il campionato, adesso hanno davanti una Inter che per me è irraggiungibile. Sono fattori dei quali il Toro deve approfittare. Credo in Nicola, un ragazzo abituato a fare imprese e a lavorare senza essere troppo sotto i riflettori. E’ un grande allenatore. ha il Toro nel cuore, so che è il suo primo derby e sicuramente vorrà fare bene. Speriamo in un successo granata e fare bene la Pasqua”.

Foto: Logo Torino