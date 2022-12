Ferran Torres: “Xavi mi ha aiutato a migliorare tanto. La gente giudica un attaccante dai gol, ma ci sono altri fattori importanti”

In un’intervista rilasciata a Barça TV, l’attaccante del Barcellona, Ferràn Torres ha parlato così del suo rapporto con il tecnico Xavi: “Xavi mi ha aiutato a migliorare sulla fascia sinistra, come attaccante. Mi ha aiutato a capire come ricevere da dietro e giocare. Mi dà totale fiducia e questa è la chiave per un giocatore, continuare a lavorare e farlo con motivazione. Penso che quando gioco da titolare o qualunque sia il numero di minuti che mi vengono concessi, porto qualcosa di diverso alla squadra, entrando nello spazio. La gente giudica dai gol, ma io non sono un attaccante in quanto tale. Devo generare altre cose e l’obiettivo è una ricompensa per il lavoro svolto”.

Foto: twitter personale