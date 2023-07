Ferran Torres: “Resto al Barcellona, quello che si dice su di me non mi interessa”

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, Ferran Torres ha rilasciato alcune dichiarazioni, nelle quali fa capire bene dove vuole giocare la prossima stagione: “Resto al Barcellona, ho un contratto e rimarrò qui. Non mi interessa quello che si dice su di me, ho la capacità giuste per giocare in un club come questo” ha detto lo spagnolo. “Ho imparato molte cose lo scorso anno – continua Torres – gli alti e bassi che ho avuto mi stanno aiutando in questa prima fase. Sono il primo ad auto-criticarmi, ma sono sicuro che prima poi la ricompensa per quanto mi sto impegnando arriverà”.

Foto: Instagram Barcellona