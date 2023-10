Ferran Torres: “Qualcuno ha cercato di mettermi alla porta quest’estate ma io voglio avere successo al Barça”

Interrogato sulla sua rinnovata forma e sui suoi obiettivi futuri in maglia Barcellona, l’attaccante Ferran Torres ha colto l’occasione per mettere a tacere i suoi detrattori sulle colonne di Sport:

“In un club come il Barcellona è molto complicato. Bisogna vincere tutte le partite e giocare bene. Molto spesso non si può ottenere tutto. La disciplina per me è fondamentale perché ti impedisce di andare fuori strada e i risultati arrivano. Quest’estate, credo che alcuni mi abbiano messo alla porta più di quanto non fossi in realtà. Non voglio dire chi… ma ho ben chiaro il fatto che voglio avere successo al Barça. È un club molto importante per me perché fin dal primo giorno mi hanno dato fiducia e sono in grado di avere successo qui”.

Foto: Twitter Barcellona