Ferran Torres: “La competizione mi motiva”

Intervistato dai canali ufficiali della UEFA subito dopo la bella vittoria della Spagna per 1-4 in casa dell’ostica Svizzera, Ferran Torres si è detto soddisfatto dell’ulteriore crescita della squadra. Ha parlato poi della sua situazione personale in Nazionale, ambiente che lo stimola a migliorarsi data la ricca concorrenza nel reparto offensivo.

Le dichiarazioni di Ferran: “Abbiamo fatto un altro grande passo avanti, abbiamo dovuto soffrire ma abbiamo sfruttato le nostre opportunità. Niente mi dà più motivazione della competizione per un posto in squadra. Qui ce n’è tanta e questo ti aiuta a crescere a livello personale. Poi si tratta solo di sfruttare al meglio i minuti che ti vengono concessi”.

Foto: Instagram Ferran Torres