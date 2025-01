Ferran Torres: “Il mio futuro è al Barça”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Benfica, il calciatore del Barcellona Ferran Torres ha parlato del suo futuro in maglia blaugrana.

“Il mio futuro è al Barcellona, ​​non c’è altro da dire… molto chiaro! Sono felice qui ed emozionato per quello che verrà. Champions? È vero che negli ultimi anni non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo in Champions League, quindi questa è una delle motivazioni più grandi per questa stagione”.

Foto: Instagram Barcellona