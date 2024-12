Ferran Torres: “Al nostro miglior livello siamo inarrestabili”

L’esterno del Barcellona Ferran Torres ha rilasciato un’intervista a TV3. L’ex City e Valencia, che nelle ultime uscite ha dimostrato ad Hans Flick di poter essere una risorsa importantissima per il gruppo (5 gol e 2 assist stagionali), si candida ad una maglia da titolare al posto dell’infortunato Lamine Yamal nella sfida di sabato contro l’Atletico.

“Siamo persone preparate alla pressione. Siamo abituati anche al fatto che se non arriva un risultato ci sarà un po’ di nervosismo. Ma siamo molto tranquilli e fiduciosi. Una stagione è come una maratona, una gara di lunga distanza e in gara possono esserci momenti in cui non siamo al massimo livello ma dobbiamo mantenere la calma perché siamo bravi come quando eravamo in un’ottima dinamica. Da lì dobbiamo cercare di trovare il nostro miglior livello e quando siamo così siamo inarrestabili”.

Foto: Instagram Barcellona