Fernandos Santos: “La Macedonia ha vinto in Germania e in Italia, merita di essere qui”

Fernando Santos, Commissario Tecnico del Portogallo, ha presentato la sfida contro la Macedonia del Nord, a seguito delle quale conosceremo la squadra – tra le due – qualificata al Mondiale. Il CT ha mantenuto alta l’asticella dell’attenzione: “Dobbiamo andare al Mondiale, questa è la nostra pressione ed è l’unico obiettivo. Si parla sempre di nomi ma la Macedonia del Nord è arrivata con merito sin qui: ha vinto tre delle ultime cinque trasferte, contro Germania, Armenia e Italia. Se non guardiamo le cose nel loro insieme, ovviamente rischieremo di perdere. Abbiamo un obiettivo chiaro, che è quello di essere in Qatar.

Se sono felice di non giocare contro l’Italia? Non sono felice. Sono contento che il Portogallo abbia battuto la Turchia e fatto una buona partita. È stata un’avversaria difficile, sapevamo che dovevamo vincere per arrivare in finale. Faremo di tutto per giocare in Qatar“.

Foto: Twitter UEFA 2020