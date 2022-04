Fernando Signorini: “Il Mondiale in Qatar si giocherà dentro stadi innaffiati dal sangue di 7000 muratori morti”

Fernando Signorini, storico preparatore atletico di Diego Armando Maradona, ha speso parole forti in merito al prossimo Mondiale qatariota, come apprendiamo da tn.com.ar: “In queste condizioni, il Mondiale non mi interessa: in Qatar si giocherà dentro stadi innaffiati dal sangue di 7000 muratori morti. E mi meraviglia che nessun giocatore, i veri protagonisti, lo dica. Non si può continuare a tollerare“.

Foto: profilo Twitter ufficiale AFA