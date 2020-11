Fernando Santos: “Ronaldo non gioca per battere i record, vuole sempre fare gol”

Dopo la batosta inflitta all’Andorra, il Ct portoghese Fernando Santos ha commentato così la prestazione di Cristiano Ronaldo:

“Di sicuro non ha giocato contro Andorra per battere i record e per raggiungere Ali Daei. E’ stato 19 giorni confinato a casa, non dimentichiamocelo. Non credo che fosse nervoso, lui vuole sempre giocare e sempre segnare”.