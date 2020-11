Fernando Santos: “Ronaldo è pronto per le tre gare in programma, non vuole saltare nemmeno un minuto”

Il ct portoghese Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia, valida per la Nations League:

“Cristiano Ronaldo? Si è allenato bene, senza battere ciglio, ed è decisamente pronto per le tre partite in programma.

Cristiano, come del resto tutti i giocatori, non vuole saltare nemmeno un minuto, vengono a giocare per il loro paese con grande gioia”.