Fernando Santos: “Nessun problema con Ronaldo. Ramos stava bene e ho scelto lui con la Svizzera. E sono stato premiato”

Il CT del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Portogallo contro la Svizzera, analizzando anche la partenza dalla panchina di CR7.

Queste le sue parole: “Non è stata una serata perfetta, ma abbiamo disputato una grande partita mettendo in campo il giusto atteggiamento per tutti i novanta minuti di gioco. L’assenza di Cristiano Ronaldo? Ne ho già parlato e non lo farò più; lui e Gonçalo Ramos sono due calciatori diversi. Ronaldo è il nostro capitano, non ci sono stati problemi in seguito alla mia decisione: è un ragazzo che cerca sempre di dare il suo contributo, ma non sta a me dire se giocherà o meno nella prossima partita. Vedremo cosa succederà. Ramos stava bene e ho scelto lui contro la Svizzera. La mia scelta mi ha premiato”.

Foto: twitter Euro 2020