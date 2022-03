Fernando Santos: “L’eliminazione dell’Italia non ci fa sentire già ai Mondiali. Ci sarà da lottare ancora”

Il CT della Nazionale portoghese, Fernando Santos, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione alla finale playoff, dove non ci sarà l’Italia come avversaria.

Queste le sue parole: “Le finali sono sempre complicate. Abbiamo vinto la prima partita, ora dobbiamo trionfare nella prossima: ci concentreremo soltanto su questo, con la Macedonia del Nord sarà una partita complicata. L’eliminazione dell’Italia? Una sorpresa, non mi sento di dire che sia un bene per noi, ogni avversario è forte, non ci sentiamo certamente già ai Mondiali”.