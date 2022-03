Fernando Santos: “La squadra ha dimostrato grande impegno contro un avversario non facile”

Fernando Santos, CT del Portogallo, ha palesato la propria felicità per il Mondiale raggiunto al termine del playoff vinto contro la Macedonia del Nord: “Sono davvero felice, la nostra gente potrà vedere la propria Nazionale ai Mondiali. La squadra ha dimostrato un grande impegno – riporta A Bola -, i ragazzi hanno giocato da squadra durante tutto il match contro un avversario non facile, come dimostrato dalla Macedonia del Nord nei primi dieci minuti. Dopo una fase in cui ci siamo abbassati troppo, abbiamo iniziato a trovare i varchi giusti e abbiamo sfruttato bene le ripartenze“.

Foto: Twitter UEFA 2020