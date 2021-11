Fernando Santos: “Irlanda squadra travolgente. Cancelo è il terzino più forte del mondo”

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Irlanda: “La partita più importante è quella contro la Repubblica d’Irlanda. Ho fiducia in tutti i giocatori, quelli che giocano e quelli che non lo fanno. Più che un cartellino giallo o meno, dobbiamo pensare a come stare in campo . I giocatori daranno tutto, non ho dubbi su questo. Ma un cartellino può influire in qualche modo e sappiamo che sarà una partita dura, contro una squadra forte, soprattutto perché è organizzata, aggressiva e non si arrende fino alla fine. Gli ultimi minuti di Irlanda-Serbia sono stati travolgenti, non si arrendono mai. Schiererò la migliore squadra possibile, sarà difficile”. Su Cancelo: “E’ il miglior terzino del mondo. Ma tutti i nostri terzini giocano sia a destra che a sinistra, sono tutti forti”.

FOTO: Twitter Euro 2020