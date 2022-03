Fernando Santos (CT Portogallo): “E’ il momento di vincere e di andare ai Mondiali”

Il CT del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato la lista dei convocati per i playoff qualificazione per Qatar 2022, con i lusitani che sfideranno la Turchia a Lisbona nel primo turno e possono incrociarsi con l’Italia nella finalissima per la qualificazione.

Santos ha anche parlato nella conferenza stampa: “È il momento di vincere. Essere presenti ai Mondiali è il nostro obiettivo, tutto il resto è meno importante. Ci vorrà concentrazione totale sulle partite che dobbiamo giocare, vogliamo essere in Qatar e trasmetteremo idee chiare in modo che i giocatori possano esprimersi al meglio. È quello che faremo da lunedì. Dobbiamo vincere”.

Foto: Twitter Euro 2020