Fernando Santos: “Abbiamo il vantaggio di giocare sempre in casa ed evitare i viaggi”

Il Ct della Nazionale del Portogallo, Fernando Santos ha parlato del sorteggio del girone dei playoff per Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Non vale la pena iniziare a parlare in questo momento dell’Italia. Come ha detto bene Mancini, prima della finale c’è da eliminare la Macedonia del Nord, noi dobbiamo concentrarci sulla Turchia, questa è la partita più importante per noi. Il sorteggio è una lotteria, le cose vanno come devono andare. Ci sono cose positive sul sorteggio, fin dall’inizio, giocando in casa le due partite qualora ci qualificheremo per la finale. È questo un vantaggio potendo avere il nostro pubblico e per evitare la stanchezza dei viaggi”.

Foto: Twitter Euro 2020