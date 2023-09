Fernando: “Penso che sarà la mia ultima stagione a Siviglia”

Intervistato ai microfoni di Radio Marca, il centrocampista brasiliano Fernando ha annunciato il suo addio al Siviglia, spiegando come potrebbe continuare la sua carriera tra Brasile o Portogallo. Ecco le sue parole:

“Penso che sarà l’ultima stagione. Non ti mentirò. Ho 36 anni e penso di sì. Non posso dirlo al 100%, ma posso dirlo al 99%. Spero di avere un’altra stagione molto buona e che mancherò a tutte le persone. Ecco perché lo dico, spero di mancare alla gente. Voglio avere una stagione molto bella. Penso che sarà l’ultima. Potrei continuare la mia carriera in Brasile o Portogallo ma mentre sono al Siviglia devo pensare solo a quello che c’è qui, così potremo fare una bella stagione“.

Foto: Instagram Siviglia