Fernando Gago, ex Roma, si ritira

L’ex centrocampista di Boca Jr, Real Madrid e Roma, l’argentino Fernando Gago ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all’eta’ di 34 anni. La decisione rivelata con un post su Instagram a due giorni dall’ultima partita giocata con il Velez Sarsfield.

Queste le parole del giocatore su Instagram: “Dopo quindici anni di professionismo, ho fatto questa scelta con fiducia e soddisfazione. Ho vissuto momenti fantastici Grazie per il supporto”.

In carriera ha esordito con la maglia del Boca Jr (con cui ha vinto 5 titoli in Argentina) prima dello sbarco in Europa nel 2007 con il Real Madrid, con cui ha vinto per due volte la Liga spagnola. Gago ha poi militato nella Roma nella stagione 2011/12 collezionando 30 presenze ed 1 gol alla corte di Zeman. Quindi il ritorno in Spagna con il Valencia, per poi chiudere la carriera con il Boca e il Velez Sarsfield. In carriera vanta anche 61 presenze con la maglia dell’Argentina, con cui ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008.

Foto: Sito Boca Juniors