Fernandinho: “Sto bene al City. Messi o CR7? No, ecco l’avversario più difficile che ho affrontato”

Nel corso di una diretta Instagram, Fernandinho, centrocampista del Manchester City, ha parlato anche del suo futuro: “MLS? Ci ho pensato. E’ un’offerta che per il futuro terrò sicuramente in considerazione, ma adesso io e la mia famiglia stiamo bene a Manchester. Il rivale più difficile che ho affrontato? Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé, sono tutti molto bravi e causano molti problemi ai difensori. Ma uno dei giocatori più difficili che abbia mai affrontato è Diego Costa quando era a Chelsea. Era in buona forma”, ha detto Fernandinho.

Foto: manchestereveningnews