Fernandinho: “Vogliamo alzare la coppa. Foden? E’ impressionante”

Il capitano del Manchester City, Fernandinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Questa finale è la giusta chiusura di un cerchio, che ovviamente dobbiamo chiudere con un successo. Sappiamo che non sarà facile, il Chelsea ci conosce, noi conosciamo loro, ci hanno battuto già e quindi dobbiamo stare con gli occhi aperti”.

Su Foden: “Foden è con noi già da quasi cinque anni. La voglia che ha di imporsi è incredibile, è cresciuto così tanto in questa stagione. Ha giocato più minuti, ma ha mantenuto i piedi per terra. È diventato un giocatore molto importante per il Manchester City”.

Foto: Sito Manchester City