Fernandinho: “Ho sfidato tanti grandi attaccanti, ma il più duro per me è stato Diego Costa”

Intervistato da Goal.com, Fernandinho, centrocampista brasiliano del Manchester City, ha stilato la classifica degli attaccanti avversari che più ha temuto in carriera. A sorpresa, nonostante la presenza degli ovvi Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, il più pericoloso per Fernandinho è stato sicuramente Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid con un passato al Chelsea: “Ho sfidato tanti avversari davvero difficili come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Kylian Mbappe. Ma per me, uno dei calciatori più difficile da affrontare è stato senza dubbio Diego Costa. Quando giocava al Chelsea era davvero in forma. Spero di poterli sfidare tutti di nuovo nella mia carriera.

Foto: profilo Twitter ufficiale Manchester City FC