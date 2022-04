Fernandinho annuncia l’addio al City: “A giugno tornerò in Brasile e continuerò a giocare”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid, il centrocampista brasiliano, Fernandinho, ha annunciato l’addio al Manchester City e giugno, una volta che terminerà il contratto.

Queste le sue parole: “Non penso che rinnoverò il contratto. Continuerò a giocare e voglio farlo con regolarità. Per questo motivo, assieme alla mia famiglia, ho deciso di tornare in Brasile. Questa è la cosa più importante per me in questo momento. Chiaro, vorrei lasciare il City con la vittoria della Champions. Ci proveremo in tutti i modi. Sarebbe un addio felice”.

Foto: Twitter Manchester City