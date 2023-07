Fernandez: “Mbappé? Il PSG vuole dimostrare di avere il controllo della squadra”

Luis Fernandez, ex calciatore, ai microfoni di AS ha commentato così la vicenda relativa a Kylian Mbappé: “Il PSG sta facendo pressione sul giocatore perché decida se restare o andarsene. Vogliono dimostrare di avere il controllo della squadra. I tifosi del PSG sono molto delusi da Mbappé. È al PSG da quattro anni, ma non ha vinto la Champions League. Il Barça sta attraversando un momento difficile. È una voce per fare pressioni. Non credo che il PSG riuscirà ad allontanare Kylian dagli spalti. Il resto del gruppo, se ciò accadrà, lo vedrà e se ne accorgerà. Se lo vedo a Madrid? È una situazione che va sbloccata. Per sostituirlo, vedo poco Joao Félix. Kane mi si addice molto di più come acquisto per il PSG.”

Foto: Twitter PSG