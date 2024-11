Fernandes: “Adattarsi a ogni posizione è fondamentale. Durante gli allenamenti cerco di assorbire tutto”

Domani i Red Devils affronteranno il Bodo Glimt ad Old Trafford nella quinta giornata di Europa League. Bruno Fernandes ha parlato del suo ruolo per supportare il nuovo allenatore Ruben Amorim:

“Devi sempre adattarti a idee e posizioni diverse, anche quando giochi nello stesso sistema, perché a volte devi adattarti a modi diversi di giocare, sia con la palla che senza, poiché l’allenatore può chiedere cose diverse. Non è difficile per me adattarmi a qualsiasi posizione. Ne sono molto consapevole. Durante gli allenamenti cerco di assorbire tutto, di ogni posizione. Cerco di comprendere il gioco perché, essendo il capitano, l’allenatore non può sempre trasmettere il messaggio dalla panchina al campo, a causa del rumore o di altre circostanze. Quindi, come capitano, devi cercare di risolvere la situazione insieme ai tuoi compagni di squadra. Avere conoscenza di ogni posizione è il mio ruolo”.