Fermin Lopez: “Voglio il Double con i giochi olimpici”

Dopo Euro2024, Fermín López parteciperà anche alle Olimpiadi che avranno inizio la prossima settimana: “Sono molto felice di essere qui con i miei compagni di squadra e non vedo l’ora di gareggiare e vincere la medaglia d’oro”, ha dichiarato ai microfoni della Federazione.

Poi ha proseguito: “Molti di loro li conoscevo, c’è un grande gruppo. Sono tutti ottimi giocatori e penso che possiamo fare grandi cose”.

Infine: “Sono molto felice di aver vinto il mio primo titolo da professionista, e ancora di più con il mio Paese, e ora vediamo se riusciamo a vincere il double. Tutto l’anno è stato un sogno, soprattutto per come si sono svolti gli Europei. Non vedo l’ora di continuare a crescere, di continuare ad aiutare e di poter fare bene ai Giochi”.

Foto: Femin Lopez Instagram