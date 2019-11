Fermana, c’è Nicola Lancini in prova: la nota del club

Novità in casa Fermana. Il club giallo-blu, nel girone B di Serie B, potrebbe a breve tesserare il terzino mancino Nicola Lancini, ex Brescia, che si allenerà per una settimana coi gialloblù. È stato lo stesso sodalizio di terza serie a renderlo noto, con una nota ufficiale sul proprio sito.