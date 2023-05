Ferlaino: “Non sono convinto che Spalletti resti fermo un anno”

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino a Radio Kiss Kiss Napoli ha detto la sua sul mancato rinnovo di Spalletti e la squadra di Aurelio De Laurentiis: “Dispiace che Spalletti vada via da Napoli. Ha fatto tanto per questa città. Ma non sono convinto che resti fermo un anno”. L’ex presidente ha poi annunciato che questa settimana sarà presente in Argentina in un evento per ricordare Diego Armando Maradona: “Il 2 giugno sarò a Buenos Aires per rendere omaggio a Maradona in occasione del terzo scudetto. Glielo devo, e sarò ambasciatore di tutti i tifosi napoletani”.

Foto: rsi.ch