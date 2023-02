Ferita al volto per Abraham. L’inglese esce dopo 15′. Entra Belotti

Dura 15′ la gara contro il Verona per Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha dovuto alzare bandiera bianca dopo uno scontro in area su un calcio piazzato, che ha visto coinvolti diversi giocatori. L’attaccante della Roma ha riportato un taglio importante e ha perso molto sangue. Lo staff medico giallorosso non è riuscito a tamponare la ferita. Al suo posto è entrato il “Gallo” Belotti.

Foto: Instagram personale