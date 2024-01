Ferguson: “Voglio l’Europa con il Bologna, possiamo giocarcela con tutti”

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato al Corriere di Bologna del momento dei felsinei: “Stiamo continuando a giocare bene anche se i risultati vengono. Quella con l’Udinese è stata l’unica partita che abbiamo meritato di perdere. In Coppa Italia non meritavamo di uscire. Contro il Cagliari eravamo in controllo. Ma quando non puoi vincere non devi perdere: è lo scatto che dobbiamo fare. Partite così non dobbiamo più lasciarle per strada”.

Sulla possibilità di arrivare all’Europa: “Si è possibile. Abbiamo la qualità e buona mentalità. Dobbiamo fare meglio nelle prossime partite. Con il Bologna voglio l’Europa: possiamo giocarcela contro tutti. Sarebbe bellissimo fare la Champions con il Bologna. Non penso troppo avanti, mi godo il momento, anche se vorrei giocare in Premier League un giorno”.

Foto: Instagram Bologna