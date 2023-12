Ferguson: “Vinto contro una squadra forte. Tutti uniti possiamo sognare la Champions”

Il match winner di Bologna-Atalanta Lewis Ferguson ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare il successo preziosissimo dei felsinei: “Ho segnato uno dei gol più importanti della mia carriera. Abbiamo vinto una partita importante contro una squadra forte. Ora guardiamo avanti. La Champions? Siamo tutti uniti, squadra e staff. In questo momento è possibile, possiamo sognare. Thiago Motta? Lui crede in noi, noi crediamo in lui e abbiamo bisogno di un allenatore che tiene l’asticella così alta. Ci fidiamo di lui”.

Foto: Instagram Bologna