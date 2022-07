Ferguson, sorpasso Bologna sul Lecce. Ulteriori conferme

Il Bologna ha operato il sorpasso sul Lecce per il centrocampista offensivo Lewis Ferguson, classe 1999, in uscita dal Aberdeen. Confermate le indiscrezioni pubblicate stamattina da diversi quotidiani bolognesi, Carlino e Corriere di Bologna compresi. Sartori ha sorpassato Corvino aumentando l’offerta: il Lecce aveva messo sul tavolo 2,5, il Bologna ha rilanciato fino a 4 milioni e confida di chiudere in tempi brevi. Sono arrivate inferiori conferme sullo stato avanzato dell’operazione.