Ferguson: “Rashford sta segnando gol a raffica, ma non è un bomber. Allo United serve un vero attaccante”

Sir Alex Ferguson analizza il momento del Manchester United, commentando la stagione di Marcus Rashford (10 gol nelle ultime 10 partite) e consigliando i Red Devils sul mercato.

Queste le sue parole a Sky Sport.uk: “Non credo che Rashford sia un attaccante. Gioca nel settore sinistro ed è fantastico, è bravo nella rifinitura e tira molto bene soprattutto rasoterra, il che è davvero importante. Sta facendo tantissimi gol. È sicuramente in ottima forma ed è colui che segna di più, ma per lo United ci vorrebbe un altro attaccante. Un vero bomber, un finalizzatore in area di rigore da affiancare a Rashford. Allora la squadra sarà al top”.

Foto: sito United