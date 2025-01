Ferguson: “Per me è importante giocare. Ogni giorno lavoro con qualche dolore, ma stringo i denti”

A pochissimi minuti dall’inizio del match tra Bologna e Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN, Lewis Ferguson:

Sul nuovo ruolo: “Posso giocare in diverse zone del campo. Per me è importante giocare: ho giocato mediano in Scozia per quattro anni”.

Sul ritorno dopo l’infortunio: “Sto provando a trovare il mio massimale nella condizione fisica. L’infortunio è stato grave: ogni giorno lavoro con qualche dolore, ma voglio stringere i denti per trovare la condizione migliore”.

Foto: Instagram Bologna