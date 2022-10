Ferguson: “I primi tempi a Bologna sono stati duri. Il ragù? Non ho ancora provato a cucinarlo”

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha rilasciato un’intervista al settimanale scozzese The Sunday Post, parlando del suo arrivo in rossoblù: “Le prime settimane sono state dure, tra vivere in hotel e non capire la lingua, ma poi ho trovato casa, sto studiando sodo per imparare l’italiano assieme ad alcuni compagni, e le cose sono migliorate. Anche sul campo, ci serve solo vincere di più. Appena sono arrivato, Thiago Motta mi ha preso da parte dicendomi di non aver paura a fare domande e chiedere consigli. So cosa vuole da me e che ha grandi aspettative, non c’è bisogno di parlarci molto, grazie a lui sono già migliorato parecchio. Il ragù non ho ancora provato a cucinarlo, ma è cibo di un altro livello. Sì, sono felice della mia scelta”.

Foto: instagram Bologna