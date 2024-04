Ferguson dopo l’infortunio: “Sono devastato da questa notizia. Tornerò più forte di prima”

Lewis Ferguson è stato costretto a chiudere anzitempo la stagione, a causa della rottura del legamento crociato. Il centrocampista scozzese del Bologna ha espresso tutto il suo dispiacere per il grave infortunio sul suo profilo Instagram, con un post che recita: “Devastato dalle notizie di oggi ma la vita è così. Farò di tutto per tornare migliore e più forte di prima. Grazie a tutti per il sostegno. A presto”.

Foto: Instagram Ferguson