Ferdinand su Jorginho: “Non è il miglior giocatore del Chelsea e dell’Italia. Pallone d’Oro? Non può competere”

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha parlato della possibilità che Jorginho possa vincere il Pallone d’Oro. Ecco le parole dell’ex giocatore rilasciate a Bt sport: “Mi sconcerta che sia nella lista dei favoriti per il Pallone d’Oro. Non è il miglior giocatore nel Chelsea e nemmeno nella Nazionale italiana. Non voglio mancare di rispetto nei suoi confronti, è un grande giocatore, ma non merita di stare nella lista vicino a questi altri giocatori considerato il livello a cui stanno giocando. Ha vinto dei trofei importanti e capisco la sua candidatura, ma non può compete con gli altri giocatori per il premio”.

Foto: Twitter Manchester United