Ferdinand: “Separazione United-Ronaldo? Adesso sono tutti felici”

Intervenuto ai microfoni della BBC, Rio Ferdinand, ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, ha commentato la separazione di CR7 dal Manchester United: “Penso che entrambe le parti saranno felici adesso. Cristiano voleva lasciare la squadra, non era felice. Aveva chiarito la sua posizione molto bene. Anche Ten Hag ha ottenuto quello che voleva in questa situazione. Entrambe le parti sono felici. Adesso è tempo di andare avanti, ci sarà un nuovo capitolo nella storia di Cristiano Ronaldo”.

